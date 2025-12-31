Year Ender 2025: सरगुजा के लिए रहा मुश्किलों भरा साल, राष्ट्रपति के आगमन ने जरूर बढ़ाया सम्मान, ये हैं वर्ष 2025 की खट्टी-मीठी यादें

अंबिकापुर। वर्ष 2025 सरगुजा के लिए काफी कठिनाइयों भरा रहा। साल भर लोग सडक़ की समस्या से जुझते रहे। लोगों ने धूल-धसरित जीवन जीया। सरगुजा के लिए वर्ष 2025 कोई बड़ी उपलब्धि भरा नहीं रहा। लेकिन सरगुजा की धरती पर राष्ट्रपति के आगमन से यहां का मान देश में जरूर बढ़ा। इसके अलावा सरगुजा (Year Ender 2025) से हवाई सफर बंद हो जाने से मायूसी भी रही। अक्टूबर 2024 में हवाई सेवा की शुरूआत की गई थी पर एक वर्ष के अंदर ही बंद हो गई। वहीं वर्ष 2025 में सडक़ दुर्घटनाओं ने भी रूलाया, सबसे बड़ा सडक़ हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र में फरवरी माह में हुआ। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा अन्य हादसे मेंं कइयों की जान गई।