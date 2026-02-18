18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

समाचार

गार्ड से मारपीट कर 15 अपचारी बालक फरार, 5 पकड़े गए 10 की तलाश जारी

अंबिकापुर। बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह के अलावा गांधीनगर के प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था में भी रखा जाता है। वहां 25 अपचारी बालकों को रखा गया था।

अंबिकापुर

image

Love Sonkar

Feb 18, 2026

गार्ड से मारपीट 15 अपचारी बालक फरार, 5 पकड़े गए 10 की तलाश जारी

अंबिकापुर। गांधीनगर क्षेत्र में संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था से सोमवार की रात 15 अपचारी बालक फरार हो गए। फरार हुए अपचारी बालक हत्या, बलात्कार, मारपीट व चोरी के मामले में शामिल हैं। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद गार्ड के साथ मारपीट की, इसके बाद भाग गए।

पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू की, 5 बालक पकड़े गए, जबकि 10 की तलाश जारी है। बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह के अलावा गांधीनगर के प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था में भी रखा जाता है। वहां 25 अपचारी बालकों को रखा गया था। प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था से फरार होने की पहली घटना है।

cg news

Published on:

18 Feb 2026 12:48 am

Hindi News / News Bulletin / गार्ड से मारपीट कर 15 अपचारी बालक फरार, 5 पकड़े गए 10 की तलाश जारी

