गार्ड से मारपीट कर 15 अपचारी बालक फरार, 5 पकड़े गए 10 की तलाश जारी

पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू की, 5 बालक पकड़े गए, जबकि 10 की तलाश जारी है। बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह के अलावा गांधीनगर के प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था में भी रखा जाता है। वहां 25 अपचारी बालकों को रखा गया था। प्लेस ऑफ सेफ्टी संस्था से फरार होने की पहली घटना है।