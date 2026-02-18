IT Raid: आईटी का बिलासपुर में कोकाकोला फैक्ट्री में छापा, दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम कर रही जांच

IT Raid: आयकर विभाग की टीम ने बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित कोकाकोला प्रालि समूह की नर्मदा ड्रिंक्स फैक्ट्री में छापामारा। यह कार्रवाई दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम द्वारा मंगलवार को बिलासपुर के साथ देशभर की निर्माण इकाईयों में गई है। तलाशी के दौरान पेय पदार्थों की निर्माण लागत, स्टाॅक, लेनदेन, आय-व्यय और जमा कराए जा रहे टैक्स की फाइल जांच के दायरे में लिया गया है। साथ ही कम्प्यूटर, लैपटॉप लाभांश और डिजिटल रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है।