जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर चलती कार बनी आग का गोला, गुजरात की तरफ जा रहे थे कार सवार दंपति

कार में सवार दंपति दिल्ली से गुजरात की ओर जा रहे थे। जैसे ही उन्हें वाहन में गड़बड़ी का एहसास हुआ और आग की लपटें दिखाई दीं, उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार रोक दी। दोनों बिना देर किए वाहन से बाहर निकलकर सुरक्षित दूरी पर चले गए। उनकी सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया और वे बाल-बाल बच गए।