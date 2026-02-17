Roadways Bus Stand: राजस्थान में यहां केंद्रीय बस स्टैंड होने के बावजूद 3 जगह से चल रही रोडवेज बसें, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

रामराज गुर्जर ने बताया कि बिखरे संचालन से बसों के प्रस्थान स्थल की जानकारी नहीं मिल पाती। कपिल सिंह के अनुसार बुजुर्ग, महिलाएं और बाहरी यात्री अधिक परेशान होते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। पूर्व प्रधान मिश्री देवी ने कहा कि मुख्य सड़कों पर बसें खड़ी रहने से बाजार की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जाम जैसी स्थिति बनती है।