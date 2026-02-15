15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

किसानों के लिए खुशखबर: राजस्थान में खारे पानी में भी लहलहाएगी जौ की फसल, 120 दिन में पककर होगी तैयार

Rajasthan farmers News: खारे पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए खुशखबर है। अब किसान खारे पानी में भी जौ की खेती आसानी से कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Feb 15, 2026

barley harvest

दौसा के कृ​षि विज्ञान केन्द्र में लहलहाती जौ की फसल। फोटो: पत्रिका

दौसा। खारे पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए खुशखबर है। अब किसान खारे पानी में भी जौ की खेती आसानी से कर सकेंगे। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा (जयपुर) की ओर से विकसित की गई जौ की आरडी 2907 किस्म पर कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) दौसा पर किए गए प्रयोग में सफलता मिली है।

यहां की लवणीय भूमि में भी जौ की फसल लहलहा रही है। अभी तक इस फसल में किसी प्रकार के रोग व कीट का असर भी नहीं हुआ है। केवीके में जाकर कोई भी किसान कैफेटरिया में लहलहा रही इस फसल की निशुल्क जानकारी ले सकते हैं।

केवल तीन सिंचाई की जरूरत

कृषि विज्ञान केन्द्र की वैज्ञानिक डॉ सुनीता चौधरी ने बताया कि इस किस्म की एक और विशेषता यह है कि मात्र तीन सिंचाई में भी फसल तैयार हो जाती है। इसकी पकाव अवधि 120 से 130 दिन है। इस फसल को कम पानी की जरूरत होती है। इस किस्म में पीली रोली रोग (यलो रस्ट) जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसका तना मजबूत होता है। फसल हवा/बारिश में भी आसानी से नहीं गिरती। दानों का आकार तथा गुणवत्ता बेहतर रहती है। चारा भी अच्छा होता है।

यहां के लिए भी अनुकूल

यह फसल नागौर, चूरू, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, भरतपुर, जयपुर, अलवर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में जहां भी लवणीय भूमि व खारा पानी है, वहां इस फसल को उगाया जा सकता है। उत्तर भारत के अनेक राज्यों में इस जौ की किस्म को अच्छा माना जा रहा है। बीज की जरूरत एक हेक्टेयर में करीब एक क्विंटल की होती है। वहीं उत्पादन चालीस से पचास क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

टॉपिक एक्सपर्ट

दौसा में केवीके के कैफेटरिया में जौ की किस्म आरडी 2907 का प्रयोग सफल रहा है। लवणीय भूमि व खारे पानी में भी इसकी खेती हो जाती है। दौसा सहित जहां पानी खारा है, वहां इस किस्म को उगाया जा सकता है। उपज भी अच्छी है। तेज हवा में फसल आडी नहीं गिरती।
-डॉ. बीएल जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष , केवीके दौसा

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर में 40 से 60 फीट तक चौड़ी होगी 4 सड़क, 3 हजार से अधिक दुकान-मकान अतिक्रमण की जद में
सीकर
road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 12:35 pm

Published on:

15 Feb 2026 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / किसानों के लिए खुशखबर: राजस्थान में खारे पानी में भी लहलहाएगी जौ की फसल, 120 दिन में पककर होगी तैयार

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: दौसा व बांदीकुई में इन ट्रेनों का ठहराव मंजूर, रेल यात्रियों का दिल्ली-आगरा-जयपुर का सफर होगा आसान

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

181 पर ​शिकायत की तो कीचड़ से मिली निजात

dausa news
दौसा

राजस्थान विधानसभा: महुवा बस स्टैंड को लेकर उठी मांग, दौसा जिले में है बस स्टैंड, फिर हिंडौन डिपो क्यों चला रहा शासन?

Rajasthan Vidhan Sabha 2 years ago Recruitments were Announced when will the process start
दौसा

Train Update: होली पर हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन, कई स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

Fell from train, young man fell from train, fell from moving train, young man died after falling from train, Bikaner News, Rajasthan News, ट्रेन से गिरा, युवक ट्रेन से गिरा, चलती ट्रेन से गिरा, ट्रेन से गिरे युवक की मौत, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप

Student death, student death in Dausa, student death in college, student death due to heart attack, student death due to silent attack, छात्रा की मौत, दौसा में छात्रा की मौत, कॉलेज में छात्रा की मौत, हार्ट अटैक से छात्रा की मौत, साइलेंट अटैक से छात्रा की मौत
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.