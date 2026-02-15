किसानों के लिए खुशखबर: राजस्थान में खारे पानी में भी लहलहाएगी जौ की फसल, 120 दिन में पककर होगी तैयार

कृषि विज्ञान केन्द्र की वैज्ञानिक डॉ सुनीता चौधरी ने बताया कि इस किस्म की एक और विशेषता यह है कि मात्र तीन सिंचाई में भी फसल तैयार हो जाती है। इसकी पकाव अवधि 120 से 130 दिन है। इस फसल को कम पानी की जरूरत होती है। इस किस्म में पीली रोली रोग (यलो रस्ट) जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसका तना मजबूत होता है। फसल हवा/बारिश में भी आसानी से नहीं गिरती। दानों का आकार तथा गुणवत्ता बेहतर रहती है। चारा भी अच्छा होता है।