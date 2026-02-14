Traffic Relief Plan: राजस्थान के इस शहर में 4 प्रमुख सड़क मार्ग होंगे चौड़े, 3 हजार से अधिक दुकान-मकान अतिक्रमण की जद में

सीकर। शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए शहरी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। शहर के चार मार्ग की जोनल प्लान के हिसाब से चौड़ाई बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने अधिसूचना जारी कर दी है। आमजन से सात दिन में आपत्ति मांगी है। इसके बाद नगर परिषद की ओर से शहर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू होगा।