सीकर के गणेश्वर तीर्थ धाम में ब्लास्ट, कुंड में फेंके सूटकेस से हुए तीन धमाके, मचा हड़कंप

धमाका इतना खतरनाक था कि सूटकेस के टुकड़े-टुकड़े हो गए और कुंड की चार दीवारी पर उस सामग्री के छींटे फैल गए, जिससे दीवारों को नुकसान पहुंचा। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुंड का पानी उछलकर बाहर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मजदूरों तथा मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली।