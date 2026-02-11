पैरों में लौटी ताकत: जटिल स्पाइन सर्जरी के बाद मिला महिला को नया जीवन

सीकर. मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद कल्याण अस्पताल का आर्थोपेडिक विभाग में अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर सर्जरी होने लगी है। अस्पताल की ओपीडी में दिखाने आई पैरों के लकवे की शिकार कासरड़ा निवासी प्रेमदेवी की रीढ़ की हड्डी की जटिल मंगलवार को जटिल सर्जरी की गई। आमतौर पर निजी अस्पतालों में दो से तीन लाख रुपए में होने वाली सर्जरी कल्याण अस्पताल में निशुल्क की गई। सर्जरी साढ़े पांच घंटे तक चली। अच्छी बात है कि सर्जरी के बाद महिला पूरी तरह से ठीक है। चिकित्सकों का दावा है कि दस-पन्द्रह दिन में महिला की दिनचर्या सामान्य हो जाएगी। महिला के परिजनों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निजी अस्पताल में इलाज संभव नहीं था। सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सर्जरी डाॅ. केके अग्रवाल, डॉ. महेन्द्र स्वामी, डॉ. प्रमोद सुंडा, डॉ. महेन्द्र डूकिया की टीम ने की। ऑपरेशन के दौरान बतौर सहयोगी एनेस्थेटिक डॉ. सरोज, डॉ. प्रियंका, नर्सिंग स्टॉफ शुभकरण जाखड़, राकेश शामिल रहे।