राजस्थान: स्कूल प्रधानाध्यापक छात्राओं को छूता था… करता था गंदे इशारे, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

सीकर। जिले की एक सरकारी बालिका स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का गंभीर मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत पर शिक्षा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की तो चार अन्य छात्राओं ने भी प्रधानाध्यापक नेमीचंद कुमावत पर वॉशरूम जाते समय गलत इशारे कर बुलाने का आरोप लगाया। जिसके आधार पर शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रधानाध्यापक को रविवार को निलंबित कर दिया। संयुक्त निदेशक संगीता मानवी व सहायक निदेशक महेंद्र बढ़ासरा ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।