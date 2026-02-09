Rajasthan Politics : जब गले मिले डोटासरा और राठौड़, मंच पर ठहाकों के बीच चले सियासी बाण, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों ही शेखावाटी की राजनीति के धुरी माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर सदन की कार्यवाही तक, दोनों के बीच अक्सर तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। लेकिन रविवार को सीकर में नज़ारा बिल्कुल अलग था।



जैसे ही दोनों नेता मिले, उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि "राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता।"