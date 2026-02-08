ओवरस्पीड कार ने तोड़े सपने, घर का इकलौता कमाने वाला अब बिस्तर पर

सीकर.एक हादसे ने पूरे परिवार की उम्मीदों को पलभर में तोड़ दिया। लापरवाह सिस्टम इस परिवार की बेबसी पर मौन है। दरअसल शास्त्री नगर निवासी पृथ्वीसिंह दस जनवरी को अपनी सिक्यूरिटी गार्ड का काम करके घर लौट रहा था। इस दौरान घर के पास ही एक ओवरस्पीड कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में पृथ्वीसिंह का एक पैर पूरी खत्म हो गया। इसलिए जयपुर में जयपुर में उपचार के दौरान बायां पैर घुटने के उपर से काटना पड़ा। उपचार में लगभग चार लाख रुपए खर्च हो चुके है। पूरे परिवार का भार पृथ्वीसिंह के कंधों पर था, लेकिन हादसे के बाद पूरे परिवार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल परिवार का सारा बोझ उनके छोटे भाई रणवीरसिंह पर आ गया है।