शेखावाटी समाचार: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से गैंगस्टर नेटवर्क ऑपरेट… सैटेलाइट ऐप से गैंगस्टर रोहित गोदारा को पहुंचाई सूचनाएं

गत दिनों डीएसटी व नीमकाथाना कोतवाली पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े दो बदमाश रघुराज सिंह उर्फ पम्मी (27) निवासी नीमकाथाना और प्रविंद्र सिंह उर्फ सन्नी (20) निवासी बंधा की ढाणी और मनोज साईं को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वे ही विदेश में बैठे आकाओं को सारी सूचना भिजवा रहे थे। इस मामले में अभी एक बदमाश की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस को फिरौती की राशि गैंगस्टर्स तक पहुंचने की चेन के बारे में पता लगा रही है।