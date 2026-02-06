किसान के खेत में खुदाई के दौरान मिला हैंड ग्रेनेड, जयपुर की टीम ले गई

शहर के वार्ड 45 के अंदर शेखावाटी कॉलेज के पीछे की ओर से किसान आपसी सहमति से खेतों से 15- 15 फीट जगह छोड़कर रास्ता बनान का कार्य कर रहे थे। इस दौरान गुरुवार शाम को 4.40 बजे के करीब ट्रैक्टर से मिट्टी हटाते समय एक लोहेनुमा वस्तु ट्रैक्टर के पलाव के पीछे घिसटती गई। किसान ने इसे देखा व मिट्टी हटाई तो यह हैंड ग्रेनेडनुमा वस्तु लगी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सीओ सिटी संदीपसिंह व उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि हालांकि अभी तक पुलिस यह तय नहीं कर पाई है कि यह हैंड ग्रेनेड ही है या फिर कोई लोहे की वस्तु या अन्य चीज। हैंड ग्रेनेडनुमा यह वस्तु कितनी पुरानी है और मिट्टी के नीचे कहां से मिली, इसका पता जांच की जा रही है। आसपास की काॅलोनी व ग्रामीणों में इस हैंड ग्रेनेड को लेकर कौतुहल है और लोग दोपहर से ही मौके पर एकत्रित होने गए।पुलिस जवान रातभर मौके पर पहरा देते रहे ताकि ग्रामीणों को हैंड ग्रेनेड से दूर रखा जा सके।