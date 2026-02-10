खाटू मेले के रोडवेज प्रोजेक्ट पर लगी मुहर : हर रूट के लिए अलग-अलग विंडो, 24 घंटे बस सेवा

सीकर. खाटूश्यामजी के फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए मेला प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक मुहर लग गई है। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खाटूश्यामजी बस स्टैंड पर प्रत्येक मार्ग के लिए अलग-अलग विंडो और टेंट लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को टिकट और बस मिलने में परेशानी न हो। अच्छी बात है कि मेले के दौरान रोडवेज व निजी बसों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में 50 प्रतिशत तक कम रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसें 24 घंटे चलेंगी और प्रत्येक बस के साथ अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा, जिससे संचालन में कोई बाधा न आए। रींगस से खाटूश्यामजी के लिए 24 फरवरी से शटल सेवा शुरू की जाएगी। रोडवेज की 50 बस शटल के रूप में सेवाएं देंगी। रोडवेज प्रबंधन का अनुमान है कि इस बार मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालु खाटूश्यामजी पहुंच सकते हैं। इसलिए परिवहन व्यवस्था को सबसे अहम माना गया है। रोडवेज प्रबंधन की ओर से खाटूश्यामजी से रींगस के बीच शटल सेवा को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि खाटूश्यामजी मेले के लिए 21 से 28 फरवरी तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।