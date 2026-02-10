10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rigus Accident: फेमस हास्‍य कव‍ि की दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे, राजस्थान में सरकारी शिक्षक के पद पर थे कार्यरत

Car Collide With Truck In Ringus: रींगस में हुए भीषण सड़क हादसे में शादी समारोह से लौट रहे प्रसिद्ध हास्य कवि और सरकारी शिक्षक की कार ट्रक से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Feb 10, 2026

Car Accident

फोटो: पत्रिका

Kesar Dev Marwari Died In Road Accident: राजस्थान के प्रसिद्ध हास्य कवि और सरकारी शिक्षक केसर देव मारवाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा देर रात करीब 2 बजे खाटूश्यामजी के रींगस कस्बे में मिल तिराहे के पास हुआ। वे अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह से जयपुर लौट रहे थे तभी उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण नींद की झपकी आना माना जा रहा है।

कार के उड़े परखच्चे

हादसा इतना भीषण था कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। लोहे की चादरें अंदर तक मुड़ गईं और कार के परखच्चे उड़ गए और पूरी तरह पिचक गई। मौके पर पहुंचे लोगों के मुताबिक दृश्य इतना भयावह था कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए।

कार में फंसा रह गया शव

हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केसर देव मारवाड़ी का शव कार में बुरी तरह फंस गया था। पुलिस और स्थानीय लोगों को शव बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रींगस के राजकीय उप-जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार हादसे के समय कार में उनकी पत्नी चंदा प्रजापत भी मौजूद थीं। उन्हें हल्की चोटें आई हैं और वे खतरे से बाहर हैं।

सरकारी शिक्षक के पद पर थे कार्यरत

केसर देव मारवाड़ी जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। वे मंचीय हास्य कविताओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध थे।परिजनों के अनुसार उनके 2 बेटियां हैं। हादसे के बाद से घायल पत्नी और बेटियों ही रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

Jhalawar: ‘ नगरीय चुनाव नजदीक हैं…इसलिए नाम घसीटा जा रहा है’, BJP के इस पूर्व पार्षद ने किया सुसाइड, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
झालावाड़
Former BJP councilor Sanjay Gurjar Suicide (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 12:18 pm

Published on:

10 Feb 2026 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rigus Accident: फेमस हास्‍य कव‍ि की दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे, राजस्थान में सरकारी शिक्षक के पद पर थे कार्यरत

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाटू मेले के रोडवेज प्रोजेक्ट पर लगी मुहर : हर रूट के लिए अलग-अलग विंडो, 24 घंटे बस सेवा

सीकर

Rajasthan Politics : जब गले मिले डोटासरा और राठौड़, मंच पर ठहाकों के बीच चले सियासी बाण, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

rajendra rathore dotasra
सीकर

Inspiring Story: इकलौती बेटी के लिए कोलकाता के इस नामी कलाकार ने बदल ली जिंदगी, अब सीकर में बेच रहे चाय

Painting Artist
सीकर

राजस्थान: स्कूल प्रधानाध्यापक छात्राओं को छूता था… करता था गंदे इशारे, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

सीकर

ओवरस्पीड कार ने तोड़े सपने, घर का इकलौता कमाने वाला अब बिस्तर पर

परिजनों के सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.