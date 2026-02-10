हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केसर देव मारवाड़ी का शव कार में बुरी तरह फंस गया था। पुलिस और स्थानीय लोगों को शव बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रींगस के राजकीय उप-जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार हादसे के समय कार में उनकी पत्नी चंदा प्रजापत भी मौजूद थीं। उन्हें हल्की चोटें आई हैं और वे खतरे से बाहर हैं।