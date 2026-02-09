Inspiring Story: इकलौती बेटी के लिए कोलकाता के इस नामी कलाकार ने बदल ली जिंदगी, अब सीकर में बेच रहे चाय

Father-Daughter Emotional Story: ये कहानी है एक पिता के बेटी को पढ़ाने के जुनून और समपर्ण की। बेटी का सपना बेहतर इंजीनियर बनकर देश की तरक्की में अपना योगदान देने का, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई की थी। बेटी ने जब पिता को बताया कि सीकर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल की बेहतर तैयार होती है तो पिता ने अपने कॅरियर को ताक पर रख दिया है। इसके बाद बेटी के कॅरियर के सपनों में रंग भरने के लिए खुद के कॅरियर के दस साल पुराने अनुभव को भी पलभर में भूल गए।