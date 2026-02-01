16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

शेखावाटी: सीकर जिले के सैकड़ों गांव-ढाणी को 8 नए रूट से मिलेगा सीधा सफर, रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी

Rajasthan Roadways Update: सीकर जिले के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रोडवेज मुख्यालय की ओर से हरी झंडी मिलने के साथ ही सीकर जिले में ग्रामीण रूट पर बसों के संचालन की राह साफ हो गई है। बहुप्रतीक्षित ग्रामीण बस सेवा के संचालन को लेकर मंगलवार को निविदा खोली जाएगी।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 16, 2026

सीकर जिले में 8 ग्रामीण बस रूट पर रोडवेज बस संचालन जल्द, पत्रिका फोटो

सीकर जिले में 8 ग्रामीण बस रूट पर रोडवेज बस संचालन जल्द, पत्रिका फोटो

Rajasthan Roadways Update: सीकर जिले के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रोडवेज मुख्यालय की ओर से हरी झंडी मिलने के साथ ही सीकर जिले में ग्रामीण रूट पर बसों के संचालन की राह साफ हो गई है। बहुप्रतीक्षित ग्रामीण बस सेवा के संचालन को लेकर मंगलवार को निविदा खोली जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो प्रक्रिया पूरी होते ही इसी सप्ताह से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

रोडवेज डिपो ने जिले में पहले चरण के ग्रामीण रूटों को अंतिम रूप दे दिया है, जिन पर नियमित बस सेवा चलाई जाएगी। अच्छी बात है कि ग्रामीण रूटों बसों के संचालन से गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क मजबूत होगा, वहीं आमतौर पर जिले में मेले या परीक्षा के सीजन के दौरान अक्सर ग्रामीण रूटों पर बंद होने वाली बसों की समस्या से निजात मिल जाएगी।

बसों की संख्या व टाइमटेबल जल्द जारी

बसों की संख्या और समय सारिणी जल्द जारी की जाएगी। भविष्य में मांग के अनुसार और रूट जोड़े जाने की भी योजना है। गौरतलब है कि ग्रामीण रूट के लिए बस संचालन की शर्तों में रियायत के बाद डिपो स्तर पर निविदा जारी की गई। शर्तों के अनुसार ग्रामीण रूट की बसों का संचालन केन्द्रीय बस डिपो से होगा। बसों में रोडवेज का स्टाफ काम करेगा। बस संचालन के लिए संचालक की ओर से डिपो को बतौर प्रति किलोमीटर तय राशि दी जाएगी।

ये 8 रूट किए तय

मुख्य प्रबंधक दीपक कुमावत के अनुसार डिपो स्तर पर किए गए सर्वे के अनुसार पहला रूट सीकर से लक्ष्मणगढ़ वाया जगमालपुरा, झीगर, अजीतपुरा, लालासी, नरोदड़ा, लक्ष्मणगढ़, दूसरा रुट सीकर से कुड़ली, गोठडा भूकरान, जेरठी, कोलिड़ा, तीसरा रूट सीकर से कूदन, चौथा रूट सीकर से खंडेला वाया रामूकाबास, बाजौर, गोरियां, टोडी माधोपुरा, गुरारा, खंडेला तय किया गया है।

पांचवा रूट सीकर से सालासर- खाटूश्यामजी से रैवासा, सीकर, सेवद होते हुए सालासर, छठवां रूट खाटूश्यामजी से सालासर, सातवां रूट खाटूश्यामजी से सालासर वाया कोछोर, आठवां रूट खाटूश्यामजी से सालासर वाया तासर तय किया गया है। सभी बस वर्ष 2021 माॅडल की मिडी बस होंगी।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में यहां 265 KM की पाइपलाइन से मिलेगा यमुना का 577 MCM पानी, 32 साल बाद हरियाणा ने भेजी सहमति
सीकर
Yamuna Water

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 11:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / शेखावाटी: सीकर जिले के सैकड़ों गांव-ढाणी को 8 नए रूट से मिलेगा सीधा सफर, रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: निकाय-पंचायत पुनर्गठन में फंसी RTE प्रवेश की प्रक्रिया, यूं समझें गफलत

Rajasthan RTE Schools
सीकर

अब भौतिक सत्यापन के बाद ही जारी होंगे मास्टर प्लान, नवाचार की शुरूआत सीकर से

Sikar UIT
सीकर

Good News: राजस्थान में यहां 265 KM की पाइपलाइन से मिलेगा यमुना का 577 MCM पानी, 32 साल बाद हरियाणा ने भेजी सहमति

Yamuna Water
सीकर

श्याम भक्तों को राहत; अब खाटू श्यामजी में पार्किंग हुई फ्री, इस जगह खड़ी करें गाड़ी, नहीं लगेगा एक भी रुपया

सीकर

भविष्य की संभावना के लिए बताई योजनाओं में बसावट, इसलिए रद्द होगा शिक्षानगरी का मास्टर प्लान

Sikar UIT
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.