शेखावाटी: सीकर जिले के सैकड़ों गांव-ढाणी को 8 नए रूट से मिलेगा सीधा सफर, रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी

बसों की संख्या और समय सारिणी जल्द जारी की जाएगी। भविष्य में मांग के अनुसार और रूट जोड़े जाने की भी योजना है। गौरतलब है कि ग्रामीण रूट के लिए बस संचालन की शर्तों में रियायत के बाद डिपो स्तर पर निविदा जारी की गई। शर्तों के अनुसार ग्रामीण रूट की बसों का संचालन केन्द्रीय बस डिपो से होगा। बसों में रोडवेज का स्टाफ काम करेगा। बस संचालन के लिए संचालक की ओर से डिपो को बतौर प्रति किलोमीटर तय राशि दी जाएगी।