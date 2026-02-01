श्याम भक्तों को राहत; अब खाटू श्यामजी में पार्किंग हुई फ्री, इस जगह खड़ी करें गाड़ी, नहीं लगेगा एक भी रुपया

श्याम मेले के दौरान एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को पार्किंग स्थलों की निगरानी का जिम्मा दिया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका में रविवार के अंक में धार्मिक स्थलों पर पार्किंग के नाम पर लूट का मामला प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद हरकत में आए जिम्मेदारों ने यह व्यवस्था की है।