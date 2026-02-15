फाल्गुन में आस्था पर ‘पार्किंग टैक्स’ की मार… धामों में दर्शन से पहले 100 से 500 रुपए तक मनमानी वसूली

राजधानी जयपुर में श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाता। शहर आराध्य गोविंददेव जी मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए जलेबी चौक और दूसरी ओर गुरुद्वारे के रास्ते की लेन तक नि:शुल्क पार्किंग की सुविधा है। खोले के हनुमान जी, मोतीडूंगरी गणेश जी, घाट के बालाजी, अक्षयपात्र मंदिर में कोई भी पार्किंग शुल्क लागू नहीं है। वहीं श्री सांवलियाजी मंदिर में हाल ही में पार्किंग व्यवस्था शुरू हुई है, जहां अन्य स्थानों की तुलना में कम शुल्क लिया जा रहा है।