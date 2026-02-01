14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

वेलेंटाइन सरप्राइज के बहाने नाबालिग को होटल में ले जाकर किया ये कांड, आरोपी बोला नहीं है अफसोस

Minor girl murder: श्रीगंगानगर/ अबोहर- शहर के मलोट रोड स्थित एक होटल में 3 दिन पहले नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी सचिन ने पुलिस रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 14, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Minor girl murder: श्रीगंगानगर/ अबोहर- शहर के मलोट रोड स्थित एक होटल में 3 दिन पहले नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी सचिन ने पुलिस रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि यह वारदात प्रेम में धोखा मिलने और मन में पैदा हुई नफरत के चलते की।

नगर थाना नंबर एक में पूछताछ के दौरान सचिन ने कहा कि उसे हत्या का कोई अफसोस नहीं है। यह कदम उसने प्रेम में धोखा देने की सजा के रूप में उठाया। आईटीआई कर चुके सचिन रामकोट गांव के गरीब परिवार से है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। वह अबोहर की गोशाला के पास स्पेयर पार्ट की दुकान पर मैकेनिक का काम करता था।

शादी करने से किया इनकार

सचिन के अनुसार, करीब एक साल पहले उसकी पहचान गोशाला में सेवा करने वाले परिवार की लड़की से हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। वह उससे शादी करने को तैयार था, लेकिन दो महीने पहले लड़की ने कहा कि वह शादी नहीं कर सकती और किसी अन्य लड़के से दोस्ती कर रही है।

सोशल मीडिया पर लड़के की तस्वीरें दिखाने से सचिन को आघात लगा। उसने प्रपोज-डे के दिन वारदात की योजना बनाई। घटना से एक दिन पहले उसने बाजार नंबर 4 के पास एक दुकान से कुल्हाड़ी खरीदी। वारदात वाले दिन उसने लड़की को वैंलेनटाइन सरप्राइज देने के बहाने बुलाया।

चेन पहनाने के बहाने कुल्हाड़ी से किए वार

दुकान मालिक की स्कूटी लेकर उसे पार्क के पास पिक किया और दोनों बस स्टैंड के नजदीक होटल में रूम लेने गए। रूम ना मिलने पर मलोट रोड स्थित पंजाब होटल में शाम लगभग पांच बजे कमरा किराए पर लिया। कमरे में पहुंचते ही उसने लड़की को चेन पहनाने के बहाने झुकने पर बैग से कुल्हाड़ी निकाली और तीन वार कर हत्या कर दी।
खून सनी कुल्हाड़ी को बैग में डालकर वह फरार हो गया। रास्ते में उसने अपने छोटे भाई राहुल को फोन कर हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 16 फरवरी तक रिमांड पर लिया है।

ये भी पढ़ें

चलती सीएनजी कार में लगी आग, बड़ा हादसा टला
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / वेलेंटाइन सरप्राइज के बहाने नाबालिग को होटल में ले जाकर किया ये कांड, आरोपी बोला नहीं है अफसोस

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CI ज्योति नायक की मौत मामले में आया नया मोड़, FSL रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल से खुल सकता राज

श्री गंगानगर

सीआई ज्योति नायक की मौत मामले में हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

श्री गंगानगर

सायफन निर्माण नहीं करने पर जल संसाधन विभाग का सामान कुर्क

श्री गंगानगर

एफ ब्लॉक के बालिका विद्यालय में सात कमरे असुरक्षित, स्टाफ व बजट संकट से पढ़ाई में बाधा

श्री गंगानगर

काल बनी कार: गश्त के दौरान भीषण टक्कर में महिला थानाधिकारी ज्योति नायक की मौत

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.