वेलेंटाइन सरप्राइज के बहाने नाबालिग को होटल में ले जाकर किया ये कांड, आरोपी बोला नहीं है अफसोस

दुकान मालिक की स्कूटी लेकर उसे पार्क के पास पिक किया और दोनों बस स्टैंड के नजदीक होटल में रूम लेने गए। रूम ना मिलने पर मलोट रोड स्थित पंजाब होटल में शाम लगभग पांच बजे कमरा किराए पर लिया। कमरे में पहुंचते ही उसने लड़की को चेन पहनाने के बहाने झुकने पर बैग से कुल्हाड़ी निकाली और तीन वार कर हत्या कर दी।

खून सनी कुल्हाड़ी को बैग में डालकर वह फरार हो गया। रास्ते में उसने अपने छोटे भाई राहुल को फोन कर हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 16 फरवरी तक रिमांड पर लिया है।