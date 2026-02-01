सीआई ज्योति नायक की मौत मामले में हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

श्रीगंगानगर। दुर्गा मंदिर एरिया में हुई सड़क दुर्घटना में सीआई ज्योति नायक की मौत के मामले में पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। मृतका की किसी के साथ पुरानी रंजिश होने की संभावना को देखते हुए पुलिस हादसे को केवल सड़क दुर्घटना मानकर नहीं चल रही, बल्कि यह भी खंगाल रही है कि कार चालक किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि कार चालक नितेश कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो चुकी है। कोतवाली सीआई पृथ्वीपाल सिंह को मामले की जांच अधिकृत किया गया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल भी मोबाइल कंपनी से मांगी है, जो अगले चौबीस घंटे में आने की उम्मीद है। एसपी ने बताया कि घटना स्थल से एफएसएल और डॉग स्क्वाइड की रिपोर्ट को भी जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि जिस कार से सीआई ज्योति नायक की मौत हुई, यह कार अक्सर तेज गति में ड्राइव किया जाता था। वर्ष 2024 में दो बार 15 मई और 17 जुलाई को इस कार का ओवरस्पीड चालान काटा गया। इसके बाद 21 अप्रैल 2025 और 11 जनवरी 2026 को भी चालान दर्ज किया गया।