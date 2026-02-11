हादसे की फोटो: पत्रिका
SHO Jyoti Nayak Died In Sri-Gangangar Accident: राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुरानी आबादी थाने की महिला थानाधिकारी (SHO) ज्योति नायक की मौत हो गई। हादसा दुर्गा मंदिर के पास पुलिस वाहन से गश्त के दौरान हुआ। दरअसल सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल महिला थानाधिकारी को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारु कराया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टक्कर के कारणों, वाहन की गति, सड़क की स्थिति और अन्य परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हादसे की सही वजह सामने आ सके।
