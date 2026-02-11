SHO Jyoti Nayak Died In Sri-Gangangar Accident: राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुरानी आबादी थाने की महिला थानाधिकारी (SHO) ज्योति नायक की मौत हो गई। हादसा दुर्गा मंदिर के पास पुलिस वाहन से गश्त के दौरान हुआ। दरअसल सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।