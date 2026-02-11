Jaipur Crime : टैक्सी चलाने की आड़ में बना ड्रग्स और कॉल गर्ल सप्लायर, जयपुर पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

आरोपी के अनुसार, टैक्सी चलाने के दौरान वह ऐसी महिला ग्राहकों के संपर्क में आया, जो फार्म हाउस और होटलों में अनैतिक कार्यों के लिए जाती थीं। कम दूरी के बदले मोटी रकम मिलने के लालच ने उसे इस दलदल में धकेल दिया। हरिओम प्रजापत ने बताया कि वह कॉल गर्ल की सप्लाई के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा। उसके ग्राहकों में बंगाल और दिल्ली से आने वाली महिलाएं भी शामिल थीं। आरोपी मात्र चौथी पास है और जयपुर के वर्धमान नगर क्षेत्र में किराए पर रहकर नेटवर्क चला रहा था। इससे पहले महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी के भाई को भी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था।