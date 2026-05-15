IMD Alert 15 May: अगले 3 घंटे में बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन राजस्थान में फिर 16 मई से बढ़ेगी गर्मी

Rajasthan Weather: जयपुर। प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में हल्की गिरावट के बाद एक बार फिर भीषण गर्मी लौटने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई से पश्चिमी राजस्थान में तीव्र हीटवेव का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना जताई गई है।

इधर आज यानी 15 मई को शाम सवा चार बजे मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे का बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के तीन जिलों में बारिश की संभावना जताई ग्ई है।