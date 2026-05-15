नीट पेपर लीक : सीबीआई का पहला बड़ा खुलासा, जिस बेटे के लिए 10 लाख में खरीदा पेपर, सिर्फ 107 नंबर का दे पाया जवाब

जयपुर। NEET UG-2026 पेपर लीक मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे पूरे नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। CBI की पूछताछ में आरोपी दिनेश बिवाल से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि उसने अपने बेटे के लिए करीब 10 लाख रुपये में कथित रूप से लीक प्रश्नपत्र खरीदा था, लेकिन इसके बावजूद उसका बेटा परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका। उसका बेटा सिर्फ 107 नंबर का ही प्रश्न हल कर पाया। दूसरी तरफ ऋषि बिवाल की मार्कशीट भी वायरल हुई है, जिसमें वह ग्रेस मार्क्स से पास हुआ है।