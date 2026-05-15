नीट पेपर लीक: जिस बेटे के लिए खरीदा था पेपर, उसकी 12वीं की मार्कशीट देख उड़ जाएंगे होश; ग्रेस से हुआ है पास

इस मामले का सबसे स्याह पहलू यह है कि यदि समय रहते इस महाघोटाले और पेपर लीक का पर्दाफाश नहीं होता, तो परीक्षा में ऋषि बिवाल के 600 से अधिक (600+) नंबर आ सकते थे और अपने बहन-भाईयों की तरह वह भी डॉक्टर बनने की लाइन में लगने ही वाला था। लीक हुए पेपर को रटकर वह आसानी से किसी भी प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेता और व्यवस्था की नाक के नीचे एक अयोग्य डॉक्टर तैयार हो जाता। यह खुलासा उन लाखों ईमानदार छात्रों के गाल पर तमाचा है, जो सालों तक दिन-रात एक कर नीट की तैयारी करते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस बिवाल परिवार और पेपर लीक कराने वाले पूरे नेक्सस पर कानूनी शिकंजा कस रही हैं।