जयपुर: आगे चल रहा था स्कूल, पीछे हो रहा था देह व्यापार! कमरा खुला तो अंदर के हालात देख पुलिस के उड़ गए होश

यहां पहुंचने के बाद उनके साथ न केवल जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, बल्कि चोरी-छिपे उनके अश्लील वीडियो भी शूट कर लिए गए। बाद में इन्हीं वीडियो को सार्वजनिक करने और जान से मारने की धमकी देकर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया। मेघालय की युवती के मामले में तो क्रूरता की हदें पार हो गईं। उसे उसके अपने प्रेमी ने ही चंद रुपयों और शराब के लालच में दलालों के हवाले कर दिया था।