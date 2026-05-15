जयपुर जंक्शन बना ‘लपकों’ का अड्डा: विदेशी सैलानियों से छीना-झपटी, प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के दावों की खुली पोल

दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही लोको कॉलोनी की ओर से हावड़ा ब्रिज पर रिपोर्टर पहुंचा तो देखा कि आरपीएफ स्टॉफ की कुर्सियों पर दो लपके बैठे थे। वहां से गुजर रहे यात्रियों को रोककर कोई होटल तो कोई टैक्सी बुक कराने का दबाव बना रहे थे। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन की ओर बढ़े, वहां भी पुलिया पर लपके यात्रियों को होटल और टैक्सी के विजिटिंग कार्ड थमा रहे थे। कई यात्री बचते नजर आए, लेकिन वे लगातार पीछे पड़ते रहे।