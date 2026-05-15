Petrol-Diesel Price Hike: राजस्थान में अब बढ़ेगा बसों में किराया, यात्रियों की होगी जेब ढीली, पेट्रोल-डीजल महंगा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश में नई दरें लागू हो गई हैं। जयपुर में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है, वहीं श्रीगंगानगर एक बार फिर प्रदेश का सबसे महंगा शहर बन गया है। बढ़ी तेल की कीमतों के बीच अब राजस्थान में निजी बसों में किराया भी बढ़ेगा। इसके लिए बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान की ओर से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। एसोसिएशन के संरक्षक सत्यनारायण साहू ने बताया कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट पर है। जिसकी वजह से विभाग से किराया बढ़ाने की मांग की गई है।