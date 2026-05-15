रोज 20 KM गाड़ी चलाने वाला हर शख्स ऐसे बचा सकता है सालाना 60–70 लीटर पेट्रोल-डीजल

कभी वीआइपी मूवमेंट, कभी धार्मिक जुलूस तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरना, राजनीतिक आयोजन से होने वाले जाम व बगैर पूर्व सूचना के यातायात में बदलाव से जनता परेशान है। इससे ईंधन का व्यय, प्रदूषण, समय व्यय, धन व्यय होता है, जरूरी सेवाएं भी बाधित होती हैं। पुलिस को कार्यक्रमों की पूर्व सूचना होती है। ऐसे में यातायात पुलिस पूर्व सूचना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व अन्य साधनों से पूर्व में ही प्रसारित करे। अभी सोमवार शाम त्रिपोलिया बाजार से चौड़ा रास्ते के लिए निकला तो पुलिस ने रास्ता रोका हुआ था। वहां कोई बताने वाला भी नहीं कि रास्ता कब खुलेगा या वैकल्पिक मार्ग कौन सा रहेगा। त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, अजमेरी गेट से लेकर एमजीडी स्कूल, अशोक मार्ग जाम था।