जयपुर में 4 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर में डबल बेड के अंदर मिला शव

Jaipur child Murder Case : जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में चार साल की एक मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का शव पड़ोसी के घर में डबल बेड में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।