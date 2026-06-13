13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 4 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर में डबल बेड के अंदर मिला शव

Jaipur child Murder Case : राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची की हत्या मामला सामने आया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची का शव के पड़ोसी के घर में डबल बेड के अंदर मिला है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 13, 2026

crime news

सांकेतिक तस्वीर

Jaipur child Murder Case : जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में चार साल की एक मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का शव पड़ोसी के घर में डबल बेड में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। तलाश के दौरान उसका शव पड़ोसी के घर में रखे डबल बेड से मिला।

घटना की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी वेस्ट राजेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों और वारदात के तरीके का खुलासा पूछताछ और जांच के बाद ही हो सकेगा।

खबर को अपडेट किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jun 2026 06:08 pm

Published on:

13 Jun 2026 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 4 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर में डबल बेड के अंदर मिला शव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : RGHS घोटाले में एसओजी का एक्शन, तीन कर्मचारी गिरफ्तार

RGHS Scam
जयपुर

Rajasthan: सिर्फ किले और महल नहीं, भारत को बाजरा, मार्बल और मेहंदी देने वाला भी है राजस्थान

Rajasthan special
जयपुर

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में 1.36 लाख का इजाफा, सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी के 12 साल की गिनाई उपलब्धियां

CM Bhajanlal
जयपुर

जयपुर का मूड ‘फिटनेस विद फन’: 14 जून को जयपुर उठेगा एक साथ, 6am पर बदलेगी शहर की चाल

Patrika Gate Jaipur
जयपुर

Rajasthan Districts: 41 जिले, 41 पहचान: कोई किलों से मशहूर, कोई मंदिरों से… जानिए हर जिले की सबसे खास पहचान

rajasthan new district map
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.