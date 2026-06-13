जयपुर में 4 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर में डबल बेड के अंदर मिला शव

सांकेतिक तस्वीर
Jaipur child Murder Case : जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में चार साल की एक मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का शव पड़ोसी के घर में डबल बेड में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। तलाश के दौरान उसका शव पड़ोसी के घर में रखे डबल बेड से मिला।
घटना की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी वेस्ट राजेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों और वारदात के तरीके का खुलासा पूछताछ और जांच के बाद ही हो सकेगा।
खबर को अपडेट किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग