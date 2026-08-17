जयपुर में भड़के लोग! नगर निगम चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी, 400 से ज्यादा परिवार परेशान; जानें क्या हैं मांगें?

जयपुर के पॉश इलाके वैशाली नगर की नेमी सागर कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले कई साल से अलग-अलग समस्याओं से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाके के आसपास बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों से कॉलोनी के माहौल पर असर पड़ रहा है। करीब 400 से ज्यादा परिवारों का कहना है कि लंबे समय से उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार JDA और पुलिस प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला है। अब परेशान होकर लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह आने वाले निकाय चुनाव में मतदान बहिष्कार कर देंगे।