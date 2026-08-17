राजस्थान में पंचायत-निकाय से पहले ‘छुट्टी के दिन’ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल- कई अफसर इधर-उधर, आखिर क्या है भजनलाल सरकार का मकसद?

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma - File PIC
राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचलें अपने चरम पर पहुँच गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों और आचार संहिता लागू होने की संभावनाओं के बीच स्वायत्त शासन विभाग (DLB), जयपुर ने रविवार 16 अगस्त 2026 की छुट्टी के दिन एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए राजस्थान नगर पालिका सेवा के 41 वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के अचानक तबादले और पदस्थापन कर दिए हैं, जिसमें सीकर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और भीलवाड़ा जैसे बड़े नगर निगमों व नगर परिषदों के आयुक्तों समेत 13 अधिकारियों को सीधे पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) में निदेशालय जयपुर भेज दिया गया है। राज्य के प्रशासनिक गलियारों और विपक्षी खेमों के बीच निकाय चुनाव से ठीक पहले की जा रही इस बड़ी प्रशासनिक फील्डिंग को मुख्य चर्चा में ला दिया है।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश ने अचानक से प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्र की पालना और प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में तुरंत प्रभाव से की गई है।
आयुक्तों पर गाज: सीकर नगर परिषद के वरिष्ठ आयुक्त शशिकान्त शर्मा, हनुमानगढ़ आयुक्त सुरेन्द्र यादव, जैसलमेर आयुक्त लजपाल सिंह और भीलवाड़ा नगर निगम आयुक्त हेमाराम को उनके पदों से हटाकर तुरंत प्रभाव से APO कर निदेशालय जयपुर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।
जयपुर नगर निगम में बदलाव: जयपुर नगर निगम में पदस्थापित उपायुक्त कविता चौधरी को भी APO किया गया है, जबकि जयपुर में तैनात राजस्व अधिकारी-द्वितीय अभिषेक शर्मा को नगर पालिका टांटोटी में अधिशाषी अधिकारी (EO) के पद पर भेजा गया है।
लंबी APO सूची से नई तैनातियाँ: पूर्व में APO चल रहे कई अधिकारियों को चुनाव से ठीक पहले नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें अनिता पहाड़िया को उदयपुर नगर निगम में राजस्व अधिकारी-प्रथम, सीमा चौधरी को टोंक में सचिव और पूजा शर्मा को किशनगढ़बास में EO के पद पर पोस्टिंग दी गई है।
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापन और नए पदस्थापन की पूरी विधिक स्थिति इस प्रकार है:
|क्र.
|अधिकारी का नाम
|पद
|वर्तमान पदस्थापन
|नया पदस्थापन
|1
|शशिकान्त शर्मा
|वरिष्ठ आयुक्त
|आयुक्त, नगर परिषद सीकर
|APO निदेशालय
|2
|सुरेन्द्र यादव
|आयुक्त
|आयुक्त, नगर परिषद हनुमानगढ़
|APO निदेशालय
|3
|लजपाल सिंह
|आयुक्त
|आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर
|APO निदेशालय
|4
|हेमाराम
|आयुक्त
|आयुक्त, नगर निगम भीलवाड़ा
|APO निदेशालय
|5
|कविता चौधरी
|आयुक्त
|उपायुक्त, नगर निगम जयपुर
|APO निदेशालय
|6
|अनिता पहाड़िया
|आयुक्त
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी-प्रथम, नगर निगम उदयपुर
|7
|राकेश कुमार शर्मा
|EO-द्वितीय
|APO निदेशालय
|सचिव, नगर परिषद झुन्झुनू
|8
|भगवत सिंह
|EO-द्वितीय
|आयुक्त, नगर परिषद बाड़मेर
|APO निदेशालय
|9
|सीमा चौधरी
|EO-द्वितीय
|APO निदेशालय
|सचिव, नगर परिषद टोंक
|10
|श्याम बिहारी
|EO-तृतीय
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बसेड़ी
|APO निदेशालय
|11
|नरेश कुमार राठौड़
|EO-तृतीय
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम उदयपुर
|12
|पूजा शर्मा
|EO-तृतीय
|APO निदेशालय
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका किशनगढ़बास
|13
|विनयपाल
|EO-तृतीय
|नगर पालिका खुडाला फालना
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बाली (पाली)
|14
|कंचन राठौड़
|EO-तृतीय
|नगर पालिका घड़साना
|APO निदेशालय
|15
|हरिनारायण यादव
|EO-तृतीय
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद किशनगढ़
|16
|विष्णु यादव
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद टोंक
|17
|अलताफ बानो
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद हनुमानगढ़
|18
|लोकेन्द्र सिंह शेखावत
|EO-चतुर्थ
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मंडावा
|APO निदेशालय
|19
|मीनाक्षी
|EO-चतुर्थ
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम जोधपुर
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सरवाड़
|20
|कानाराम मीणा
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम उदयपुर
|21
|रवीन्द्र धनखड
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम बीकानेर
|22
|संगीता जैन
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद टोंक
|23
|अमीषा मुक्कड़
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर
|24
|बृजेश कुमार मीणा
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद सवाई माधोपुर
|25
|पुष्पेन्द्र पाल्डिया
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद ब्यावर
|26
|अनिता कुमारी
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम भरतपुर
|27
|राजेश कुमार मीणा
|EO-चतुर्थ
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम भीलवाड़ा
|28
|वर्षा चौधरी
|RO-द्वितीय
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पिलानी
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मंडावा
|29
|अभिषेक शर्मा
|RO-द्वितीय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम जयपुर
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टांटोटी
|30
|रविन्द्र सिंह पाल
|RO-द्वितीय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम पाली
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका केकड़ी
|31
|सुरेश कुमार चौहान
|RO-द्वितीय
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद चूरू
|32
|रीना खण्डेलवाल
|RO-द्वितीय
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर निगम कोटा
|33
|हिमांशु अग्रवाल
|RO-प्रथम
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद कोटपूतली
|34
|बृजेश कुमार सोनी
|RO-प्रथम
|APO निदेशालय
|सचिव, नगर परिषद श्रीगंगानगर
|35
|सरोज पारीक
|RO-प्रथम
|APO निदेशालय
|सचिव, नगर परिषद किशनगढ़
|36
|मनीष पारीक
|RO
|APO निदेशालय
|सचिव, नगर परिषद हनुमानगढ़
|37
|प्रीतम बिंवाल
|कर निर्धारक
|APO निदेशालय
|कर निर्धारक, नगर निगम जयपुर
|38
|परमवीर दुलार
|कर निर्धारक
|APO निदेशालय
|राजस्व अधिकारी, नगर परिषद बाड़मेर
|39
|कुलदीप
|कर निर्धारक
|APO निदेशालय
|कर निर्धारक, नगर निगम भीलवाड़ा
|40
|हनुमान शर्मा
|सहायक लेखाधिकारी-प्रथम
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टोडाभीम
|APO निदेशालय
|41
|पूनम सिंह जाटव
|राजस्व निरीक्षक
|अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सूरौठ
|APO निदेशालय
कुल अधिकारी/कर्मचारी: 41
चुनाव की घोषणा से ठीक पहले होने वाले प्रशासनिक फेरबदल हमेशा से ही राज्य की राजनीति में बड़े सवाल खड़े करते हैं। 16 अगस्त को जारी इस तबादला सूची के पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं।
वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का 3 साल से अधिक एक ही स्थान पर टिके रहना या गृह जिलों में तैनात रहना वर्जित होता है। 21 जुलाई 2026 के निर्वाचन आयोग के पत्र के संदर्भ में यह तबादले प्रशासनिक अनिवार्यता का हिस्सा हैं।
आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की अनुमति के बिना संभव नहीं होता, इसलिए सरकार ने आचार संहिता के लागू होने से ठीक पहले सभी लंबित और प्रस्तावित तबादलों को अंतिम रूप दे दिया है ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक बाधा न आए।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव सीधे धरातल के मतदाताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जुड़े होते हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि महत्वपूर्ण निकायों, नगर परिषदों और नगर निगमों में उनके अनुकूल या प्रभावशाली अधिकारी तैनात रहें।
APO करने की रणनीति: 13 अधिकारियों को अचानक APO कर जयपुर निदेशालय भेजना यह दर्शाता है कि स्थानीय विधायकों, मंत्रियों या स्थानीय समीकरणों के आधार पर कुछ अधिकारियों के कामकाज से सरकार संतुष्ट नहीं थी।
संवेदनशील क्षेत्रों में नई नियुक्तियां: बाड़मेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, टोंक और किशनगढ़ जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नए सचिवों, राजस्व अधिकारियों और EO की तैनाती करके चुनावी फील्डिंग को मजबूत किया गया है।
पुराने APO अधिकारियों को समायोजन: लंबे समय से APO चल रहे अधिकारियों को चुनाव से ठीक पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपना भी स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने का एक प्रयास माना जा रहा है।
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