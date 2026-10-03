Rajasthan IPS Transfer : सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला, राजस्थान में 14 IPS के ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी भी बदले

अजय सिंह को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (I), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के स्थान पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के नए पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय सिंह 2009 बैच के आइपीएस हैं। न्यूज अपडेट हो रही है। डॉ. रामेश्वर सिंह को उप महानिरीक्षक पुलिस, एंटीकरप्शन ब्यूरो-प्रथम, जयपुर को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, क्राइम, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में नियुक्त किया गया है। डॉ. रामेश्वर सिंह 2009 बैच के आइपीएस हैं।