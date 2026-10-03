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जयपुर

Jaipur Panchayat Election : जयपुर पंचायत चुनाव डेट की घोषणा, 4 चरणों में पड़ेगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल

Jaipur Panchayat Election : राजस्थान प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इसके साथ ही जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आचार संहिता लागू हो गई है। जयपुर में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, जानें पूरा शेड्यूल।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Oct 03, 2026

jaipur panchayat election date announced 4 phases voting know full schedule

Jaipur Panchayat Election : ग्राफिक्स फोटो - AI

Jaipur Panchayat Election : राजस्थान प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में आचार संहिता लागू हो गई है। जयपुर में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। जयपुर में वोटिंग पहले चरण में 25 अक्टूबर, दूसरे चरण में 31 अक्टूबर, तीसरे चरण में 6 नवंबर और चौथे चरण में 16 नवंबर में होगी। जयपुर में कुल पंचायत समितियों की संख्या 22 हैं। वहीं कुल ग्राम पंचायतें 597 हैं।

जयपुर में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे।

प्रथम चरण- 25 अक्टूबर
इस चरण में कुल 212 ग्राम पंचायतें और 794 मतदान बूथ शामिल होंगे। प्रमुख पंचायत समितियां इस प्रकार हैं।
गोविन्दगढ़ - 27 ग्राम पंचायतें, 103 बूथ
चौमूं - 34 ग्राम पंचायतें, 143 बूथ
किशनगढ़ रेनवाल - 26 ग्राम पंचायतें, 101 बूथ
जोबनेर - 28 ग्राम पंचायतें, 107 बूथ
झोटवाड़ा - 19 ग्राम पंचायतें, 60 बूथ
सांभरलेक - 26 ग्राम पंचायतें, 101 बूथ
दूदू - 25 ग्राम पंचायतें, 75 बूथ
मौजमाबाद - 27 ग्राम पंचायतें, 96 बूथ

द्वितीय चरण - 31 अक्टूबर
दूसरे चरण में 112 ग्राम पंचायतें और 432 मतदान बूथ होंगे। इसमें शामिल पंचायत समितियां के बारे में जानिए।
आमेर - 25 ग्राम पंचायतें, 113 बूथ
जालसू - 25 ग्राम पंचायतें, 81 बूथ
रामपुर डाबड़ी - 21 ग्राम पंचायतें, 78 बूथ
शाहपुरा - 19 ग्राम पंचायतें, 63 बूथ
अमरसर - 22 ग्राम पंचायतें, 77 बूथ।

तृतीय चरण - 6 नवंबर
तीसरे चरण में 133 ग्राम पंचायतें और 442 मतदान बूथ निर्धारित किए गए हैं।
फागी - 26 ग्राम पंचायतें, 90 बूथ
माधोराजपुरा - 25 ग्राम पंचायतें, 93 बूथ
चाकसू - 32 ग्राम पंचायतें, 93 बूथ
कोटखावदा - 27 ग्राम पंचायतें, 82 बूथ
सांगानेर - 23 ग्राम पंचायतें, 84 बूथ।

चतुर्थ चरण - 16 नवंबर
अंतिम चरण में 140 ग्राम पंचायतें और 446 मतदान बूथ होंगे। इसमें शामिल हैं।
बस्सी - 42 ग्राम पंचायतें, 145 बूथ
तुंगा - 24 ग्राम पंचायतें, 74 बूथ
जमवारामगढ़ - 32 ग्राम पंचायतें, 98 बूथ। अपडेट हो रहा है।

राजस्थान पंचायत चुनाव पर नया अपडेट, पंच-सरपंच पद के चुनाव मतपेटी से कराए जाएंगे, दिशा निर्देश जारी

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संबंधित विषय:

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Updated on:

03 Oct 2026 05:27 pm

Published on:

03 Oct 2026 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Panchayat Election : जयपुर पंचायत चुनाव डेट की घोषणा, 4 चरणों में पड़ेगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल

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