Jaipur Panchayat Election : जयपुर पंचायत चुनाव डेट की घोषणा, 4 चरणों में पड़ेगी वोटिंग, जानें पूरा शेड्यूल

Jaipur Panchayat Election : ग्राफिक्स फोटो - AI
Jaipur Panchayat Election : राजस्थान प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में आचार संहिता लागू हो गई है। जयपुर में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। जयपुर में वोटिंग पहले चरण में 25 अक्टूबर, दूसरे चरण में 31 अक्टूबर, तीसरे चरण में 6 नवंबर और चौथे चरण में 16 नवंबर में होगी। जयपुर में कुल पंचायत समितियों की संख्या 22 हैं। वहीं कुल ग्राम पंचायतें 597 हैं।
प्रथम चरण- 25 अक्टूबर
इस चरण में कुल 212 ग्राम पंचायतें और 794 मतदान बूथ शामिल होंगे। प्रमुख पंचायत समितियां इस प्रकार हैं।
गोविन्दगढ़ - 27 ग्राम पंचायतें, 103 बूथ
चौमूं - 34 ग्राम पंचायतें, 143 बूथ
किशनगढ़ रेनवाल - 26 ग्राम पंचायतें, 101 बूथ
जोबनेर - 28 ग्राम पंचायतें, 107 बूथ
झोटवाड़ा - 19 ग्राम पंचायतें, 60 बूथ
सांभरलेक - 26 ग्राम पंचायतें, 101 बूथ
दूदू - 25 ग्राम पंचायतें, 75 बूथ
मौजमाबाद - 27 ग्राम पंचायतें, 96 बूथ
द्वितीय चरण - 31 अक्टूबर
दूसरे चरण में 112 ग्राम पंचायतें और 432 मतदान बूथ होंगे। इसमें शामिल पंचायत समितियां के बारे में जानिए।
आमेर - 25 ग्राम पंचायतें, 113 बूथ
जालसू - 25 ग्राम पंचायतें, 81 बूथ
रामपुर डाबड़ी - 21 ग्राम पंचायतें, 78 बूथ
शाहपुरा - 19 ग्राम पंचायतें, 63 बूथ
अमरसर - 22 ग्राम पंचायतें, 77 बूथ।
तृतीय चरण - 6 नवंबर
तीसरे चरण में 133 ग्राम पंचायतें और 442 मतदान बूथ निर्धारित किए गए हैं।
फागी - 26 ग्राम पंचायतें, 90 बूथ
माधोराजपुरा - 25 ग्राम पंचायतें, 93 बूथ
चाकसू - 32 ग्राम पंचायतें, 93 बूथ
कोटखावदा - 27 ग्राम पंचायतें, 82 बूथ
सांगानेर - 23 ग्राम पंचायतें, 84 बूथ।
चतुर्थ चरण - 16 नवंबर
अंतिम चरण में 140 ग्राम पंचायतें और 446 मतदान बूथ होंगे। इसमें शामिल हैं।
बस्सी - 42 ग्राम पंचायतें, 145 बूथ
तुंगा - 24 ग्राम पंचायतें, 74 बूथ
जमवारामगढ़ - 32 ग्राम पंचायतें, 98 बूथ। अपडेट हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026