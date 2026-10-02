2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव पर नया अपडेट, पंच-सरपंच पद के चुनाव मतपेटी से कराए जाएंगे, दिशा निर्देश जारी

Rajasthan Panchayat Elections New Update : चुनाव आयोग ने राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में पंच व सरपंच पद के चुनाव मतपेटी से करवाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2026

rajasthan panch sarpanch elections conducted ballot boxes guidelines issued

Rajasthan Panchayat Elections Update : फाइल फोटो - AI

Rajasthan Panchayat Elections New Update : राजस्थान चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पंचायत चुनाव 2026 में पंच व सरपंच पद के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। इस सम्बंध में चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 23(3) में वर्णित प्रावधानानुसार आयोग द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में पंच व सरपंच पद के नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायता के लिए नियुक्त किए गए मतदान दल के कार्मिक के द्वारा संपादित की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार पंच व सरपंच पद के नाम, निर्देशन पत्र की प्राप्ति, संवीक्षा एवं नाम वापसी की प्रक्रिया एक ही दिन कराने की व्यवस्था रहेगी।

चुनाव आयोग के अनुसार जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किया गया है तथा नामांकन पत्र वापिस नहीं लिया गया है। उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। पंच व सरपंच के लिए अलग-अलग चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार की जाएगी। उसी क्रम में अभ्यर्थियों को चुनाव प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही नामांकन पत्र से संबंधित दस्तावेजों की P लिफाफे में रखे जाएंगे और इसे सीलबद्ध नहीं किया जाए।

न्यूज अपडेट हो रही है।

Rajasthan : ‘कार्यकर्ताओं का है पंचायत चुनाव’, मदन राठौड़ का स्पष्ट संदेश – व्यक्तिगत या परिवारवाद नहीं चलेगा

ये भी पढ़ें
rajasthan panchayat elections madan rathore said personalism not work

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 06:29 pm

Published on:

02 Oct 2026 06:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पंचायत चुनाव पर नया अपडेट, पंच-सरपंच पद के चुनाव मतपेटी से कराए जाएंगे, दिशा निर्देश जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी का ‘मिशन गांव’, प्रदेशभर के जुटे सरपंच, सीएम भजनलाल ने किया संवाद

sarpanch meeting
जयपुर

अहिंसा केवल विचार नहीं, भीतर के हिंसक आवेगों पर विजय है

gandhi
ओपिनियन

डिजिलॉकर सुविधा बने, विद्यार्थियों के लिए बाधा नहीं

digi locker
ओपिनियन

संपादकीय: शाबाश! कैप्टन, लेकिन असली सवाल गुम न हो

captain smit
ओपिनियन

Rajasthan Politics: क्या एक मंच पर आएंगे रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल? अचानक क्यों हो रही ऐसी चर्चा?

Hanuman Beniwal and Ravindra Singh Bhati
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.