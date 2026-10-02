Rajasthan : ‘कार्यकर्ताओं का है पंचायत चुनाव’, मदन राठौड़ का स्पष्ट संदेश – व्यक्तिगत या परिवारवाद नहीं चलेगा

मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और अब राजस्थान बिजली बेचने में सक्षम हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रमुख और प्रधान गांवों को विकसित गांव बनाने के लिए धन की मांग करते हैं तो यह धन उपलब्ध कराने की गारंटी हमारी है। उन्होंने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने देश में पूर्व में हुए घोटालों का भी उल्लेख किया।