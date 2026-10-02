2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

Rajasthan : ‘कार्यकर्ताओं का है पंचायत चुनाव’, मदन राठौड़ का स्पष्ट संदेश – व्यक्तिगत या परिवारवाद नहीं चलेगा

Rajasthan : राजसमंद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंच की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट कहा कि चुनाव में भाई-भतीजावाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि पार्टी को विजयी बनाना है। उन्होंने विधायकों को नसीहत दी कि पंचायतराज का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है।
2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2026

rajasthan panchayat elections madan rathore said personalism not work

Rajasthan : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को राजसमंद में आगामी पंचायतराज चुनावों को लेकर भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक ली और कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों को चुनावी तैयारियों के साथ एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। मदन राठौड़ ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को गति देने के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाजपा को प्रचंड विजय दिलाने का आह्वान किया।

भाई-भतीजावाद के चक्कर में नहीं पड़ें

मदन राठौड़ ने मंच की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट कहा कि चुनाव में भाई-भतीजावाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि पार्टी को विजयी बनाना है। उन्होंने विधायकों को नसीहत दी कि पंचायतराज का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। टिकट किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा, लेकिन जिसे टिकट मिले, सभी कार्यकर्ताओं को उसके साथ पूरी ताकत से खड़ा होकर पार्टी को विजयी बनाना होगा। विधायकों को भी उनको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी।

टिकट से वंचित कार्यकर्ता को भी पार्टी में सम्मान मिलेगा

मदन राठौड़ ने आगे कहा कि जो कार्यकर्ता टिकट से वंचित रह जाएंगे, उन्हें भी पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने विधायकों और जनप्रतिनिधियों को पिछली निकाय चुनावी सफलता के बावजूद रह गई कमियों से सबक लेने की नसीहत दी।

राहुल गांधी पर लगाया आरोप

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज भारत विकसित और समृद्ध देशों की कतार में आगे बढ़ रहा है, जिससे कई लोगों और देशों को ईर्ष्या हो रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि भारत को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और विदेशी फंडिंग के माध्यम से देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है।

जंतर-मंतर पर दिए गए बयानों की मदन राठौड़ ने निंदा की

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए मदन राठौड़ ने वहां दिए बयानों की निंदा की और ऐसी मानसिकता को समाप्त करने की जरूरत बताई। मदन राठौड़ ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को दूसरे देशों में गिराने का प्रयास करने वाली मानसिकता को रोकना होगा।

वंदेमातरम् को लेकर कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष

वंदेमातरम् के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए मदन राठौड़ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों को वंदेमातरम् क्या है? और उसका सम्मान कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका आशय यह है कि हमारा विरोधी भी राष्ट्रभक्त होना चाहिए।

राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर, विकास के लिए धन की गारंटी

मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और अब राजस्थान बिजली बेचने में सक्षम हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रमुख और प्रधान गांवों को विकसित गांव बनाने के लिए धन की मांग करते हैं तो यह धन उपलब्ध कराने की गारंटी हमारी है। उन्होंने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने देश में पूर्व में हुए घोटालों का भी उल्लेख किया।

Dungarpur Fake Currency : गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने की थी चाहत-बनना था अमीर, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
dungarpur fake currency inquiry police big disclosure girlfriend questioned

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 04:59 pm

Published on:

02 Oct 2026 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan : ‘कार्यकर्ताओं का है पंचायत चुनाव’, मदन राठौड़ का स्पष्ट संदेश – व्यक्तिगत या परिवारवाद नहीं चलेगा

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Rajasthan Farmers: बारिश रूठी तो खेतों में संकट, खाद की मांग भी हुई कम

rajasthan farmers fertilizer
राजसमंद

राजसमंद में ACB की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख की रिश्वत लेते CGST के दो दलाल रंगे हाथ गिरफ्तार, सुपरिटेंडेंट भी डिटेन

Rajsamand ACB Action
राजसमंद

Rajasthan: गणपति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 लोगों की मौत, 13 घायल

rajsamand accident
राजसमंद

राजस्थान में यहां दादा और पिता के बाद अब पोता बना चैयरमेन, हर तरफ हो रही चर्चा

Paresh Soni
राजसमंद

राजसमंद नगर परिषद में भाजपा का दबदबा, अनिता पालीवाल के सिर सजा सभापति का ताज, नाथद्वारा में परेश सोनी जीते

Anita Paliwal
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.