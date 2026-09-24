राजसमंद में भीषण सड़क हादसा : श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 लोगों की मौत, 11 घायल

राजसमंद। जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं और श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को कई एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।