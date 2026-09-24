राजसमंद में भीषण सड़क हादसा : श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 लोगों की मौत, 11 घायल

Rajsamand: सांकेतिक तस्वीर- पत्रिका
राजसमंद। जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं और श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को कई एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान रेलमगरा क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक मोड़ के पास चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए।
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। रेलमगरा थाना पुलिस तथा 108 एम्बुलेंस की टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालने में मदद की। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को निकाला गया।
दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 11 घायलों को तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को राजसमंद जिला अस्पताल रेफर किया गया।
घायलों के अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय की गई। डॉक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चिकित्साकर्मियों को घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
पुलिस ने चारों मृतकों के शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाए हैं। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी में वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है।
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