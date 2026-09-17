राजसमंद नगर परिषद चुनाव: सभापति कुर्सी की जंग में BJP-कांग्रेस का बड़ा दांव, क्रॉस वोटिंग के डर से बढ़ी हलचल

राजसमंद. नगर परिषद में सभापति की कुर्सी को लेकर सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही राजसमंद की राजनीति में हलचल तेज हो गई। एक ओर पार्षदों की बाड़ेबंदी ने माहौल को पहले ही गर्म कर रखा है, तो दूसरी ओर सभापति पद के दावेदारों के नाम सामने आने के साथ मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। सभापति पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार कई दावेदारों की नजर इस कुर्सी पर है। हालांकि नामांकन से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल के भतीजे की बहू अनिता पालीवाल को अपना अधिकृत दावेदार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने मोहनलाल कुमावत को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि राजसमंद नगरपरिषद में कुल 45 वार्ड हैं। इनमें से भाजपा के 27, कांग्रेस के 14 और चार निर्दलीय जीतकर आए हैं। भाजपा में कुमावत समाज से नौ पार्षद चुनकर आए हैं।