बाड़मेर: धोरीमन्ना नगरपालिका की पहली चेयरमैन बनीं 21 साल की कीर्ति गोसाईवाल, निर्विरोध हुआ चुनाव

वहीं, सिवाना नगर पालिका सिवाना में पहली बार हुए नगर निकाय चुनावों की मतगणना के बाद कुल 25 वार्डों में से भाजपा ने 14 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत का परचम लहराया। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बुधवार को चेयरमैन पद के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्रसिंह खंगारोत के समक्ष नामांकन पेश किए गए। भाजपा की ओर से चेयरमैन पद के लिए भगवतसिंह भायल तथा कांग्रेस की ओर से पूर्व चेयरमैन रामनिवास ने नामांकन दाखिल किया। गत दो दिनों से चेयरमैन पद के लिए अलग-अलग नामों को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं लेकिन अब इन पर विराम लग गया। चेयरमैन पद के लिए कुल दो नामांकन पेश किए गए।