Rajasthan Politics: जिसने निकाय चुनाव में BJP प्रत्याशी को हराया, अब उसी की पार्टी में एंट्री; गरमाई सियासत

मीनाक्षी ने दावा किया कि उन्होंने समय रहते संगठन के स्तर पर भितरघात की जानकारी भी दी थी। साथ ही आरोप लगाया कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने संगठन को जानकारी दी थी, उन्हीं परिस्थितियों से जुड़े एक निर्दलीय चेहरे को अब पार्टी की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में असंतोष और भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा कि इस घटनाक्रम के बाद उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर विरोध और अपशब्दों का सामना करना पड़ रहा है और वे खुद को बेसहारा महसूस कर रही हैं।