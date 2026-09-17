जयपुर: 76 लाख की ठगी मामले में तीसरा ठग गिरफ्तार, बुजुर्ग दंपती से मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर तुड़वाई थी FD

पुलिस ने वाट्सऐप नंबरों, संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर, सीएएफ, आईपीडीआर और बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला। ठगी की रकम प्राप्त होने के बाद उसी दिन आरटीजीएस से दूसरे खाते में और अगले दिन अन्य खाते में भेजी गई। आगे की बैंकिंग ट्रेल में रकम कई खातों तक पहुंची। इसी जांच में सामने आया कि हनिया फ्रूट्स नामक फर्म के खाते में करीब 21 लाख रुपए पहुंचे थे। फर्म संचालक मुजस्सिम ने रकम आगे भेजने के लिए खातों की व्यवस्था करने को ताहिर से संपर्क किया। ताहिर ने सतपाल सिंह से बैंक खातों की जानकारी लेकर मुजस्सिम को उपलब्ध कराई। करीब 17 लाख रुपए इन खातों में पहुंचाए गए। पूछताछ में सामने आया कि कमीशन काटने के बाद 7 लाख रुपए नकद दिए गए, जिसमें से 5 लाख मुजस्सिम को और 2 लाख ताहिर ने कमीशन के रूप में रखे। पुलिस अब रकम की पूरी मनी ट्रेल और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।