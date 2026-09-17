Rajasthan Re-Poll Result: कोटा में वार्ड 44 से BJP जीती, जानें जयपुर और जोधपुर में कौन जीता

पुनर्मतदान वाले सभी वार्डों के परिणाम घोषित होने के बाद जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगरपालिका में महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना के बाद निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर को महापौर और अध्यक्ष पद के लिए मतदान संभव है। इसके अगले दिन 26 सितंबर को उप महापौर और उपाध्यक्ष पद के चुनाव कराए जा सकते हैं।