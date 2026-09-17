Rajasthan Re-Poll Result: कोटा में वार्ड 44 से BJP जीती, जानें जयपुर और जोधपुर में कौन जीता

Rajasthan Nikay Chunav Re-Poll Result (Patrika Photo)
Rajasthan Nikay Chunav Re-Poll Result: जयपुर: जयपुर नगर निगम के शेष चार वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं। वार्ड 18 से कांग्रेस की बंदिता शर्मा, वार्ड 9 से कांग्रेस की कैलाशी देवी और वार्ड 25 से कांग्रेस की रेखा देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं, कोटा नगर निगम के वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है।
जयपुर नगर निगम के चार वार्डों के पांच बूथों पर बुधवार को पुनर्मतदान हुआ। वार्ड 9 के बूथ 111 पर 73.50 प्रतिशत, वार्ड 18 के बूथ 225 पर 72.22 प्रतिशत, वार्ड 25 के बूथ 343 पर 81.71 प्रतिशत और वार्ड 34 के बूथ 477 पर 48.81 प्रतिशत तथा बूथ 484 पर 72.76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन चारों वार्डों की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है।
कोटा नगर निगम के तीन वार्डों के तीन बूथों पर बुधवार को पुनर्मतदान हुआ। यहां मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कई बार कहासुनी, धक्का-मुक्की और हाथापाई की स्थिति बनी। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। फर्जी मतदान के आरोप को लेकर भी एक बूथ पर विवाद हुआ।
कोटा के तीनों बूथों पर कुल 76.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं सुकेत नगरपालिका के वार्ड 4 के बूथ पर 77.15 प्रतिशत मतदान हुआ। कोटा के संबंधित वार्डों में पुनर्मतदान के नतीजे अब आज की मतगणना से सामने आएंगे। इन परिणामों से संबंधित वार्डों में जीत-हार का फैसला होगा।
जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50 के बूथ संख्या 338 पर भी बुधवार को पुनर्मतदान हुआ। यहां कुल 1025 मतदाताओं में से 742 ने मतदान किया। इस तरह मतदान प्रतिशत 72.39 रहा। खास बात यह रही कि मूल मतदान दिवस की तुलना में पुनर्मतदान में 37 वोट अधिक पड़े।
इस वार्ड की मतगणना आज सुबह 8 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हो रही है। पहले सात राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी युवराज सिंह 57 वोट से आगे थे, लेकिन बूथ की ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण आठवें राउंड की गणना पूरी नहीं हो सकी थी। अब पुनर्मतदान के वोटों की गिनती के बाद वार्ड का अंतिम परिणाम सामने आएगा।
पुनर्मतदान वाले सभी वार्डों के परिणाम घोषित होने के बाद जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगरपालिका में महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना के बाद निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर को महापौर और अध्यक्ष पद के लिए मतदान संभव है। इसके अगले दिन 26 सितंबर को उप महापौर और उपाध्यक्ष पद के चुनाव कराए जा सकते हैं।
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