जयपुर में GYM के पहले ही दिन 35 साल के युवक की मौत, डॉक्टर्स ने चेताया, भूलकर भी न करें ये गलती

जयपुर. शरीर को फिट रखने के लिए हर उम्र के लोग जिम जॉइन करते हैं। लेकिन मात्र 35 साल के युवक की जिम के पहले ही दिन जान चली जाए तो यह बड़े खतरे का अलर्ट है। राजधानी में ऐसा ही वाकया सामने आया है। युवक ने मंगलवार को जिम जॉइन किया, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक दर्द के बाद तबीयत बिगड़ने पर युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मामला दर्ज न होने से मौत के कारणों को लेकर आधिकारिक मेडिकल पुष्टि नहीं हुई है।