जयपुर की बड़ी चौपड़ बाजार में लगी आग, कई दुकानें और गोदाम चपेट में

आग लगने के बाद पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार सुभाष चौक से लेकर चांदपोल तक दिखाई दिया। आग लगने की जगह से कुछ ही दूरी पर माणक चौक थाना है। धुआं उठता देखकर पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। करीब 8 बजे दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। बाद में मौके पर आधा दर्जन के करीब दमकल वाहन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे।