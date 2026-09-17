17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर की बड़ी चौपड़ बाजार में लगी आग, कई दुकानें और गोदाम चपेट में

जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित पुरोहित जी के कटला में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल की 20 से ज्यादा दुकानों और गोदामों तक फैल गई।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 17, 2026

jaipur badi chaupar market fire

Jaipur Badi Chaupar Market Fire

Jaipur Fire News: जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित सेठी कॉम्प्लेक्स मणिहारी कटला (पुरोहित जी का कटला) में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर कपड़ों की दुकान के बाहर कार्टन में रखे सामान में लगी और देखते ही देखते आसपास की दुकानों और गोदामों तक फैल गई। आग की चपेट में दूसरी मंजिल की 20 से ज्यादा दुकानें आ गईं। इनमें कपड़ों के गोदाम, प्लास्टिक सामान और चूड़ी-बैंगल्स की दुकानें शामिल हैं।

आग लगने के बाद पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार सुभाष चौक से लेकर चांदपोल तक दिखाई दिया। आग लगने की जगह से कुछ ही दूरी पर माणक चौक थाना है। धुआं उठता देखकर पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। करीब 8 बजे दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। बाद में मौके पर आधा दर्जन के करीब दमकल वाहन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे।

दुकानों के अंदर कपड़े, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामान होने के कारण आग बुझाने में दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाजार की दुकानें आपस में जुड़ी होने और शटर बंद होने के कारण अंदर धुआं भर गया। वहीं, संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को मौके तक पहुंचने में भी परेशानी हुई।

रेस्टोरेंट संचालन को लेकर व्यापारियों के आरोप

व्यापारियों के अनुसार, जिस मंजिल पर आग लगी है, उसके ऊपर रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट अवैध रूप से चल रहा है। उनका कहना है कि मकर संक्रांति के दौरान भी इसी रेस्टोरेंट से जुड़ी जगह पर छत पर आग लगने की घटना हुई थी। इस संबंध में माणक चौक थाने में शिकायत भी दी गई थी।

फायर सेफ्टी और अतिक्रमण पर सवाल

पुरोहित जी का कटला महिलाओं के कपड़ों, साड़ियों, ब्राइडल लहंगों और शादी के सामान का प्रमुख थोक बाजार है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक बाजार में 535 से ज्यादा दुकानें हैं और यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं। व्यापारियों का आरोप है कि बाजार में लगाए गए कई फायर हाइड्रेंट खराब हैं या उनके वाल्व और कपलिंग गायब हैं।

दुकानों के आसपास खुले बिजली के स्विच और लटकते तार भी खतरा बने हुए हैं। वहीं अतिक्रमण के कारण बाजार की करीब 5 फीट चौड़ी सड़क कई जगह घटकर 2 फीट तक रह गई है। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के अंदर से ज्यादा सामान बाहर रखा रहता है, जिससे आपात स्थिति में आवाजाही और राहत कार्य प्रभावित हो सकता है।

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने तय की आरक्षण लॉटरी की तारीख

ये भी पढ़ें
Rajasthan Panchayat Election

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 10:00 am

Published on:

17 Sept 2026 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर की बड़ी चौपड़ बाजार में लगी आग, कई दुकानें और गोदाम चपेट में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में GYM के पहले ही दिन 35 साल के युवक की मौत, डॉक्टर्स ने चेताया, भूलकर भी न करें ये गलती

35 year old man death on first day of gym
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने तय की आरक्षण लॉटरी की तारीख

Rajasthan Panchayat Election
जयपुर

Rajasthan Re-Poll Result: कोटा में BJP का बोर्ड बनना तय, जानें जयपुर-जोधपुर में कौन जीता

rajasthan nikay chunav repoll result jaipur jodhpur kota suket
जयपुर

Rajasthan Politics: जिसने निकाय चुनाव में BJP प्रत्याशी को हराया, अब उसी की पार्टी में एंट्री; गरमाई सियासत

Sangeeta Sharma
जयपुर

जयपुर में 41.70 लाख की लूट का खुलासा, प्रेमी को कर्ज से उबारने के लिए रची साजिश; प्रेमिका के कमरे से 26.80 लाख रुपए बरामद

Jaipur ATM robbery
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.