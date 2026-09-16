पाली में कांग्रेस विधायक भीमराज भाटी के भाई पर हमला, स्कूटी गिराकर पीटा; फटे कपड़ों में थाने पहुंचे

Pali MLA Bhimraj Bhati Brother Attacked: कांग्रेस में महापौर पद के सिंबल को लेकर बुधवार को विवाद हो गया। पार्टी की ओर से प्रत्याशी सुमित्रा जैन के नाम का सिंबल जमा कराने पहुंचे कांग्रेस विधायक भीमराज भाटी के भाई लक्ष्मीनारायण भाटी के साथ एक प्रत्याशी के कुछ समर्थकों ने मारपीट कर दी। आरोप है कि हमलावर उनके पास मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लिफाफा लेकर भाग गए। घटना के बाद लक्ष्मीनारायण भाटी ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।