Desuri Nal Tragedy: राजस्थान में जहां 19 साल पहले एक साथ 86 लोगों की हुई थी मौत, वहां आज भी हर मोड़ पर खतरा

7 सितंबर 2007 को देसूरी नाल हादसे की कवरेज के लिए पहुंचा था। करीब 80 फीट गहरी खाई में ट्रक गिरा था। नीचे उतरते ही एक 6-7 साल का बच्चा नजर आया। उसका आधा शरीर ट्रक से बाहर था और पैर नीचे दबे थे। लगा, शायद उसकी जान बच जाए। उसे निकालने की कोशिश की। लेकिन बाहर निकालते ही उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया। यह देखकर रूह कांप गई। कपड़े खून से भर गए। उस दिन 86 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस मासूम का चेहरा आज भी आंखों के सामने है। राजसमंद चिकित्सालय के हॉल में लाशें रखने की ठोर तक नहीं बची थी। लकड़ियां नहीं मिली तो शेमल गांव में एक चिता पर ही 30 लोगों को जलाया था।