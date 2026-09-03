पाली में वन्य जीव के साथ क्रूरता, बाइक में बांधकर कई किलोमीटर घसीटा, आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग के अनुसार, दूधिया गांव की तहसील रोड पर ओमाराम सरगरा ने एक मॉनिटर लिजर्ड यानी पाटगोह को पकड़ लिया था। इसके बाद उसने वन्य जीव की पूंछ में रस्सी बांधी और उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। बताया जा रहा है कि वन्य जीव को इसी तरह कई किलोमीटर तक घसीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने मामले की जांच शुरू की।