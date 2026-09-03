Dungarpur: रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार

डूंगरपुर। राजस्थान-गुजरात सीमा पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बिछीवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर को रोककर तलाशी ली तो उसमें फोम यानी स्पंज की आड़ में छिपाकर रखी गई हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब और बीयर की बड़ी खेप मिली। पुलिस ने मौके से करीब 35 लाख रुपए कीमत की 260 कर्टन शराब बरामद करते हुए हरियाणा निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।